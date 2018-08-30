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تأجيل طعون بطلان إضافة نسبة 80% من قيمة آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات لـ18أكتوبر

الخميس، 30 أغسطس 2018 12:00 م
تأجيل طعون بطلان إضافة نسبة 80% من قيمة آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات لـ18أكتوبر أصحاب المعاشات -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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قررت الدائرة التاسعة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، تأجيل الطعون المقامة من مجلس الوزراء وهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، على الحكم الصادر بإلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات بجلسة 18 أكتوبر المقبل للمرافعة.
 
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى، كانت أكدت فى حكمها بإلزام الدولة بإضافة تلك العلاوات، وأن المنطق القانونى المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التى لم تقرر إلا اعتباراً من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من 30 عاماً لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم فى نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرفمعاش عنها لكل محال، طالما أنها لم تنضم إلى الأجر الأساسى، لعدم مرور 5 سنوات على منحها، وفقاً للقانون المقرر لها، لأنها قبل ضمها للأجر الأساسى تكون أحد عناصر الأجر المتغير، أما بعد ضمها للأساسى تكون جزءاً منه وتؤثر بالضرورة فى المعاش عن هذا الأجر. وذكرت المحكمة أنه ينتج عن ذلك أن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة لكل محال للمعاش والتى لم يتم ضمها للأجر الأساسى، تعد جزءاً لا يتجزأ من الأجر المتغير الواجب تسوية معاش عنه.

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