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بعثة حج الأوقاف توصى بتعجيل طواف الإفاضة مستقبلا لعدم الوقوع فى محظورات

الخميس، 30 أغسطس 2018 01:23 م
بعثة حج الأوقاف توصى بتعجيل طواف الإفاضة مستقبلا لعدم الوقوع فى محظورات حجاج بيت الله الحرام - أرشيفية
كتب إسماعيل رفعت
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أوصى تقرير صادر عن بعثة حج الأوقاف، بتلافى تأخير طواف الإفاضة خلال العام المقبل لعدم وقوع بعض الحجاج فى محظورات مع زوجاتهم من خلال المزاح وبعض المحظورات هاتفيا أو إذا كانت بصحبته، وهو لم يتحلل التحلل الأكبر ظنا منه أنه قد تحلل.

وقال التقرير الوارد من مجموعة  فندق جوهرة المنسى المرافقة لبعثة الحج:  "من خلال الواقع المعاصر والمدنية الالكترونية الحديثة المشتملة على الواتس والماسنجر وغير ذلك تبين لنا من خلال الأسئلة الواردة الينا ان بعض الحجاج يقعون في محظور بسبب تاخيرهم لطوافة الافاضة بعد يوم النحر، فتكون زوجته معه فى الرحلة او يتصل بها عن طريق الماسنجر مما يؤدى إلى وقوعه في المحظور ثم بعد ذلك يفاجىء أن عليه دم بسب المداعبة التي تسير الشهوة معه".


واستكمل التقرير: "لذا نرى أن ينبه على العلماء في العام القادم ان شاء الله من خلال الدورات التي تقام من الوزارة بتنبيه الناس الى التعجل بطواف الإفاضة يوم النحر بعد رمى جمرة العقبة الكبرى وبذلك يتحلل الحاج التحلل الأصغر والأكبر معا ويحل له كل شىء حتى النساء وبذلك نكون قد وقينا الحجاج جميعا من الوقوع في مثل هذا المحظور".

 


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