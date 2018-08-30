بطريرك الروم الأرثوذكس يستقبل البابا تواضروس بالأسكندرية

كتبت سارة علام

استقبل صباح اليوم الخميس، قداسة البطريرك ثيؤدوروس الثانى بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، قداسة البابا الأنبا تواضروس الثانى والوفد الكنسى المرافق له بمقر البطريركية اليونانية بالإسكندرية، وتبادل الأباء البطاركة كلمات الترحيب والمحبة.

ومن جانبه، عبر البطريرك ثيؤدوروس عن محبته وترحيبه الشديد بالبابا تواضروس، حيث قال إنه فى كل مكان يزوره داخل وخارج مصر يلمس محبة الجميع لقداسة البابا، وإنه مؤخراً فى زيارة قداسته لروسيا حملة البطريرك الروسى كيرل، والرئيس بوتين تحياتهما وتقديرهما للبابا تواضروس، مضيفًا "البابا تواضروس هو أكثر رئيس كنيسة تحمل آلاماً، حيث قدم العديد من أولاده شهداء الإرهاب".

بينما قال البابا تواضروس فى كلمته إنه فى غاية السعادة لزيارته هذا المكان، ويفرح بلقاء قداسة البطريرك ثيؤدوروس، والذى يتشارك معه فى نفس الاسم وحتى فى نفس الترتيب، حيث كلاهما لقبه (الثانى)، وقال أيضاً إنهما يتشاركان فى تقديم محبة المسيح لكل إنسان.

وتبادل الأباء البطاركة الهدايا التذكارية، ثم اصطحب قداسة البطريرك ثيؤدوروس قداسة البابا تواضروس والوفد المرافق له لزيارة المقر البطريركى والذى يشمل عدة كنائس وقاعة اجتماعات المجمع المقدس ومكتبة للكتب وأخرى للمخطوطات ومتحف لعرض المقتنيات الأثرية بالمكان.

وضم الوفد المرافق لقداسة البابا الأنبا باڤلى أسقف عام قطاع المنتزه، والأنبا ايلاريون أسقف عام قطاع غرب، والقس أبرام إميل وكيل البطريركية، والقس أنجيلوس إسحق، والقس أمونيوس عادل سكرتيرا قداسة البابا والشماس المهندس وجيه صبحى.