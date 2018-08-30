بدعم قوات التحالف..مصرع قيادات من ميليشيا الحوثى فى صعدة.. فيديو

إيمان حنا

استطاع الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف العربى لدعم الشرعية اليمنية أن يقتل عددا من قيادات مليشيا الحوثي الموالية لإيران في جبهة مران جنوبى غرب محافظة صعدة.

وذكر مصدر ميداني أن القيادي فى المليشيا "صلاح محمد جعدار"، لقي مقتله ومعه المشرف فى المليشيا "صلاح محمد علي بداش"، فى مواجهات ضارية مع جنود اللواء الثالث عروبة فى منطقة مران.

وأكد المصدر مقتل القيادى الحوثى "أحمد يحيى النعماني"، فى مواجهات مماثلة دارت فى المنطقة ذاتها.

ولفت إلى أن مدفعية الجيش الوطنى ومقاتلات التحالف العربى قصفت، تعزيزات للمليشيا كانت فى طريقها لتعزيز عناصرها فى جبهات الظاهر وحيدان.

وأكد المصدر أن القصف أسفر عن مصرع عشرات القتلى والجرحى من المليشيا، علاوة على تدمير عدد كبير من الآليات والمعدات القتالية التابعة لها.

ومن جهة أخرى، حقق الجيش اليمنى تقدما فى معارك صعدة فى الساعات القليلة الماضية، وأكد مصدر عسكرى يمنى إن قوات الجيش تمكنت خلال تلك المعارك من تحرير عدد من القرى والمناطق، فى ثلاث مديريات هى الظاهر، وبكيل المير، ورازح.

وأكد المصدر أن قرى (الصافية، الجريب، وسوق العلى، والمربح، القوفعي، مسه، جراري، النظرة، المجرم، ام دحيم ، كفات جعوان، الغيفل، الصيخابة، النكارة) قد تم تحريريها من قبضة المليشيات.

وأكد المصدر أن قوات الجيش استعادت كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة، من قبضة الميليشيا، وكذا كمية كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية.

ولفت إلى أن أبطال الجيش الوطني، افشلوا عدد من محاولات المليشيا للتسلل الى المواقع المحررة في منطقة مران، وكبدوها قتلى وجرحى في صفوفها، مؤكدا أن لواء العروبة فرضت السيطرة على ميمنة مران وصولا إلى مشارف حجة.