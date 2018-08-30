بائع يقتل صديقة والدته المسنة خنقا لسرقتها.. والنيابة تحيله للجنايات

كتب كريم صبحى

أحالت نيابة المرج بائع لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل سيدة مسنة خنقا لسرقتها داخل شقتها، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة، بسبب مروره بضائقة مالية وعلمه بأن المجنى عليها معها أموال حيث كانت تساعد والدته وتنفق عليها فقرر سرقتها وقتلها حتى لا تفضح أمره .

وأشار المتهم إلى أنه تردد على مسكنها عدة مرات، وتصادف عدم تواجدها بالشقة سكنها، وتوجه صباحاً لمسكنها بدعوى زيارتها عاقداً العزم على التخلص منها وسرقة ما بحوزتها من مبالغ مالية ومقتنيات ثمينة، وعقب استضافتها له قام بمغافلتها وتعدى عليها بالضرب باستخدام طفاية سجائر من الصدف محدثاً إصابتها ثم قام بخنقها باستخدام إيشارب حتى تأكد من وفاتها.

وأعترف المتهم أنه استولى على كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن غويشة ، سلسلة ، حلق ، 2 خاتم، و 3 هواتف محمول، ومبلغ 2150 ريالا سعوديا، وقام باستبدال القميص الذى يرتديه والملوث بدماء المجنى عليها بتيشيرت عثر عليه بمكان الواقعة، وفر هارباً، وأضاف بأنه اعترف بارتكابه الواقعة لصديقيه كلا من "محمد م م" 18 سنة، عامل بناء، و"حسين م م" 18 سنة، عامل بناء، لمساعدته فى تصريف المسروقات نظير مبلغ مالى يتحصلان عليه من متحصلات الواقعة.

وعلى الفور تم استهداف سالفى الذكر وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بأقوال المتهم أيداها وتم بإرشادهما ضبط كل المسروقات وأبرزها قميص خاص بالمتهم عليه آثار دماء المجنى عليها بمكان إخفائه بعقار تحت الإنشاء كائن بمنطقة التجمع الأول، وهاتف قام المتهم الثاني بالتصرف فيه بالبيع لدى عميله "نقاش"، ومبلغ 2150 ريالا سعوديا قام المتهم الأول بتغييرها بمبلغ 9000 جنيه، لدى صائغ، والمشغولات الذهبية المستولى عليها قام المتهم الأول بالتصرف فيها بالبيع مقابل مبلغ 11 ألف جنيه بواسطة شقيقته "بدور س ش" 20 سنة، ربة منزل، والتى أقرت بعلمها بأنها من متحصلات الواقعة، وبيعها لدى صاحب محل مصوغات ذهبية، و 2 هاتف محمول أرشد عنهما المتهم الأول بمسكنه، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "إيشارب، طفاية سجائر" بمحل البلاغ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.