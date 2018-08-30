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الخميس، 30 أغسطس 2018 08:24 م
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انهيار سقف كنيسة القديس يوسف النجار التاريخية وسط العاصمة الإيطالية روما

الخميس، 30 أغسطس 2018 07:49 م
انهيار سقف كنيسة القديس يوسف النجار التاريخية وسط العاصمة الإيطالية روما الشرطة الإيطالية
رويترز
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انهار سقف كنيسة القديس يوسف النجار التاريخية فى وسط العاصمة الإيطالية روما اليوم الخميس ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وبُنيت هذه الكنيسة فى القرن السادس عشر فوق سجن قديم يُقال إن القديس بطرس احتُجز فيه قبل تعميده.

وقال لويجى ليولى المسؤول فى خدمة الإطفاء بعد فحص الأضرار إن أكواما من العوارض الخشبية والركام كانت مبعثرة على أرضية الكنيسة، وكُسرت إحدى العوارض ولحقت أضرار بسقف مقبب لقاعة صلاة داخل الكنيسة.

وكانت الكنيسة مغلقة أمام الجمهور وقت انهيار السقف، وعادة لا تُفتح إلا لإتمام مراسم الزواج.


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