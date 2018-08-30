انهيار سقف كنيسة القديس يوسف النجار التاريخية وسط العاصمة الإيطالية روما

رويترز

انهار سقف كنيسة القديس يوسف النجار التاريخية فى وسط العاصمة الإيطالية روما اليوم الخميس ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وبُنيت هذه الكنيسة فى القرن السادس عشر فوق سجن قديم يُقال إن القديس بطرس احتُجز فيه قبل تعميده.

وقال لويجى ليولى المسؤول فى خدمة الإطفاء بعد فحص الأضرار إن أكواما من العوارض الخشبية والركام كانت مبعثرة على أرضية الكنيسة، وكُسرت إحدى العوارض ولحقت أضرار بسقف مقبب لقاعة صلاة داخل الكنيسة.

وكانت الكنيسة مغلقة أمام الجمهور وقت انهيار السقف، وعادة لا تُفتح إلا لإتمام مراسم الزواج.