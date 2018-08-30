انتحار شاب بالقفز فى مياه بحر مويس بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

انتحر شاب فى العقد الثالث من العمر، مساء اليوم الخميس، بالقفز فى مياه بحر مويس أمام كوبرى العبور بالشرقية، وتم استخراج جثته وإخطار النيابة العامة.

وتلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية يفيد تقديم بلاغا بقيام شاب بالقفز فى مياه بحر مويس من أمام كوبرى العبور.

وتوجهت الأجهزة الأمنية بقسم أول الزقازيق، وتمكن رجال الإنقاذ النهرى من استخراج الجثمان، وجار تحرير محضر بالواقعة ومعرفه ملابسات الواقعة، وإخطار النيابة العامة.