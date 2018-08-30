اليوم.. توقيع اتفاقية بين الاستثمار ومؤسسة التمويل الدولية

كتب- هانى الحوتى

توقع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الخميس، اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بحضور مؤيد مخلوف، مدير المؤسسة.

وكانت الدكتورة سحر نصر، التقت أمس الأربعاء، مؤسسى شركتين جديدتين تأسستا وفقا لنظام الشركات "ذات المسؤولية المحدودة"، برأس مال إجمالى للشركتين بلغ 228.5 مليون جنيه.

كما التقت وزيرة الاستثمار بشركة "أندية وادى دجلة"، والتى قامت بزيادة رأس مالها ليصل إلى 400 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من هذه الإجراءات للشركات الثلاثة فى يوم واحد بمركز خدمات المستثمرين.