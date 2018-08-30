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النيابة تطلب التحريات حول ضبط منتجات غير صالحة بمصنع فى أبو النمرس

الخميس، 30 أغسطس 2018 12:04 ص
النيابة تطلب التحريات حول ضبط منتجات غير صالحة بمصنع فى أبو النمرس ضبطية مواد غذائية فاسدة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول ضبط مصنع يستخدم منتجات غير صالحة لتصنيع "السناكس"، وأمرت بالتحفظ على المواد المضبوطة بداخلها وعرضها على المعمل المختص لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

كشفت تحريات العميد مصطفى البكرى مدير مباحث التموين بالجيزة تجميع صاحب مصنع بأبو النمرس لكميات من مستلزمات الإنتاج غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى تصنيع السناكس الخاصة بالأطفال.

وبمداهمة المصنع تم القبض على المدير المسئول، وضبط طن ونصف من المنتجات غير صالحة للاستهلاك، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.


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الجيزة




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