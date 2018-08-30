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النيابة تستعجل تقرير الأدلة الجنائية حول حريق مصنع مستحضرات تجميل أكتوبر

الخميس، 30 أغسطس 2018 02:00 ص
النيابة تستعجل تقرير الأدلة الجنائية حول حريق مصنع مستحضرات تجميل أكتوبر حريق - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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استعجلت النيابة العامة بجنوب الجيزة تقرير الأدلة الجنائية حول الحريق الذى اندلع بمصنع مستحضرات تجميل وعدد من المخازن التابعة له بالمنطقة الصناعية الرابعة، فى مدينة السادس من أكتوبر، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

كانت اﻹدارة العامة للحماية للمدنية بالجيزة بـ 15 سيارة إطفاء لمحاولة إخماد الحريق، ومنع امتداده للمصانع المجاورة وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمنع وصول العاملين له وتسهيل عمليات اﻹطفاء لرجال الحماية المدنية.

واستعانت اﻹدارة العامة للحماية للمدنية بالجيزة بـ 3 خزانات مياه ضخمة، إضافة لسيارات اﻹطفاء لمحاولة إخماد الحريق، فيما تمركز 5 سيارات إسعاف بمحيط الحريق تحسبا لوقوع أى مصابين نتيجة للحروق أو للأدخنة الكثيفة التى نتجت عن الحريق الذى أسفر عن إصابة شخص.

وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع بمدينة السادس من أكتوبر وعلى الفور انتقل لمكان الحريق اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، والعقيد علاء خلوصى، رئيس قسم الإطفاء بالجيزة، والعميد خالد المراكبى، رئيس منطقة اكتوبر والمصانع للاطفاء، وتم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

 


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