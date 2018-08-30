المنوفية تسلم الدفعة الرابعة من شهادة أمان لـ25 من المستحقين

المنوفية - محمد فتحى

سلم، اليوم، الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية الدفعة الرابعة من شهادة أمان المقدمة من جمعية الأورمان لـ25 من المستحقين من الحالات والأسرالأكثر احتياجاً بقرى زاوية الناعورة وجزيرة الحجر ومنشأة السادات ونادر بمركز ومدينة الشهداء، بالتعاون بين محافظة المنوفية ومديرية التضامن الاجتماعى وبنك مصر بالمحافظة، بحضور أمانى النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وأكدت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى تعاون دائم ومستمر مع منظمات المجتمع المدنى لتقديم كل أوجه الدعم للحالات الإنسانية والأولى بالرعاية.

فيما أوضح مدير جمعية الأورمان بالمنوفية أنه تم توزيع 25 شهادة أمان مقدمة من جمعية الأورمان فئة "2500" جنيه بالمجان على الحالات الأكثر احتياجاً من الأرامل والمطلقات والمهجورات وذوى الاحتياجات الخاصة بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية من خلال أبحاث ميدانية بالتنيسق مع مديرية التضامن الاجتماعى للوصول إلى الفئات المستهدفة.

من جانبه قدم السكرتير العام الشكر لجمعية الأورمان لما تقوم به من دور حيوى وفعال في خدمة المجتمع من خلال تقديم مساعدات مادية ومساهمات متنوعة فى مختلف المجالات، مثمناً دورها الرائد فى العمل الخيرى وما تقوم به من إقامة مشروعات خدمية تخدم المواطنين الأكثر احتياجاً من أبناء المحافظة.