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المرور يضبط 8325 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الخميس، 30 أغسطس 2018 11:16 ص
المرور يضبط 8325 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملة مرورية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء مضطفى شحاته مدير أمن الجيزة.
 
وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 8325 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 90 مخالفة تجاوز سرعات و 2250 مخالفة نموذج 125.
 
كما تم رصد 93 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 23 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و 35 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 84 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 35 دراجة بخارية وسيارة
 
 

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