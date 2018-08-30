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"المرور" تبدأ إغلاقًا جزئيًا لكوبرى 15 مايو لإجراء إصلاحات لمدة 3 أيام

الخميس، 30 أغسطس 2018 12:41 ص
"المرور" تبدأ إغلاقًا جزئيًا لكوبرى 15 مايو لإجراء إصلاحات لمدة 3 أيام إغلاق كوبرى - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تجرى الإدارة العامة لمرور الجيزة، اليوم الخميس، إغلاقًا جزئيًا لكوبرى 15مايو، بسبب إصلاح فواصل، فى الاتجاه القادم من المحور إلى مطلع مايو اتجاه القاهرة لمدة 3 أيام، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

 

وستكون الأعمال لإصلاح الفواصل التالفة بكوبرى 15 مايو فى الاتجاه القادم من المحور إلى مطلع مايو اتجاه محافظة القاهرة، على أن يتم البدء فى أعمال الإصلاح اعتباراً من منتصف ليل اليوم بدءًا من الساعة 12 صباحاً حتى يوم الأحد الموافق 2/9/2018م الساعة 6 صباحاً.


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