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المركزى الأرجنتينى يرفع سعر الفائدة الرئيسى إلى 60% بسبب انهيار العملة

الخميس، 30 أغسطس 2018 06:45 م
المركزى الأرجنتينى يرفع سعر الفائدة الرئيسى إلى 60% بسبب انهيار العملة البنك المركزى الأرجنتينى
رويترز
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رفع البنك المركزى فى الأرجنتين سعر الفائدة القياسى إلى 60 بالمئة اليوم الخميس فى محاولة للسيطرة على تضخم جامح بينما هوت العملة المحلية (البيزو) إلى مستوى قياسى منخفض جديد أمام الدولار الأمريكى.

ومن المتوقع أن ينكمش ثالث أكبر ِاقتصاد فى أمريكا اللاتينية هذا العام.

ورفع البنك المركزى سعر الفائدة القياسى من 45 بالمئة لمكافحة تضخم بلغ 31 بالمئة فى الاثنى عشر شهرا حتى يوليو.

وأصدر البنك المركزى بيانا يقول إنه استدعى لجنته للسياسة النقدية إلى اجتماع خاص صوتت خلاله بالإجماع على رفع سعر الفائدة الرئيسى "للرد على مشكلة سعر الصرف الأجنبى ومخاطر ارتفاع التضخم".

وقال متعاملون إن البيزو هبط 18.8 بالمئة إلى 42 مقابل الدولار وهو مستوى قياسى منخفض جديد. وفقدت العملة الأرجنتينية حوالى 54 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام الحالى وهو ما يجعلها العملة الأسوأ أداء فى العالم.

 


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