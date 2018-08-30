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المؤبد لــ4 متهمين والمشدد 15 سنة لـ5أخرين بتهمة قتل مواطن فى البساتين

الخميس، 30 أغسطس 2018 07:12 م
المؤبد لــ4 متهمين والمشدد 15 سنة لـ5أخرين بتهمة قتل مواطن فى البساتين سجن- أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال،  بمعاقبة  4 متهمين بالسجن المؤبد، و 5 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، كما عاقبت المحكم منهم أخر بالسجن سنة، لاتهامهما بقتل مواطن وسرقة منقولاته بدائرة قسم البساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلي وأيمن عفيفي ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمي.

وأسندت النيابة للمتهمين "السيد. ش" ، و "صالح .ح" ،و "علاء. ع" ،و "طارق. ش"، و" أحمد. ح"، و "سعيد. ز"،و "محمد. ن" ، و "ياسر. خ"،و "محمد.ر" ، و "رأفت. م"، قيام المتهمين من الأول حتي التاسع  بقتل المجني عليه "عزام .ن" عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله،  وأعدوا لهذا الغرض السلاح الناري وتوجهوا جميعا لمحل الواقعة وحال انتهائهم من ارتكاب الجرائم، بادر المجني عليه محاولة ضبطهم أثناء فرارهم بالمسروقات فما كان من المتهم الأول، إلا إطلاق أعيرة نارية صوبه قاصد من ذلك إزهاق روحه تمكينا لهم بالفرار فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التنشريحة التي أودت بحيات.

كما كشفت التحقيقات قيام المتهمين بسرقة المنقولات، وهي عبارة عن مهمات كهربائية  المملوكة للمجني عليه "حسن. ع"،  بأن قاموا بالاستيلاء عليها من أمام مبني مملوك له حال حمل المتهم الأول سلاح ناري.

وأضافت التحقيقات، إلى أن المتهم العاشر علم بارتكاب المتهمين من الأول حتي التاسع الجرائم، وأعانهم علي الفرار من وجه القضاء  بأن قام بإخفاء أدلة الجريمة بإخفاء أشياء مسروقة ثم قام  بشراء المهمات المسروقة مع علمه بسرقته.

 


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