الليرة التركية تواصل السقوط و تنخفض بنسبة 4.11% مقابل الدولار

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تعرضت الليرة التركية للمزيد من التدهور إزاء الدولار، وسط ابتعاد المستثمرين عن الأسواق الصاعدة، ومخاوف بشأن السياسات الاقتصادية للرئيس التركى رجب طيب اردوغان.

فقد انخفضت الليرة بنسبة 4.11 فى المائة ، حيث تم التعامل عليها بسعر 6.73 مقابل الدولار وإقتربت أكثر من أكبر انخفاض لها بلغته فى أوائل الشهر الجارى،وهو 7.24 ليرة مقابل الدولار.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) ، اليوم الخميس ، أن العملة التركية فقدت ما يقارب 40 فى المائة من قيمتها منذ بداية العام الحالى ، وجاء انخفاض اليوم الخميس فى أعقاب أنباء بأن نائب محافظ البنك المركزى إكران كليمشى قد استقال، ليتولى منصبا جديدا فى بنك التنمية التركي.

وتراجعت ثقة المستهلكين فى تركيا لأدنى مستوى فى أكثر من 9 سنوات، مع تعدد المشاكل الاقتصادية والسياسية التى دفعت العملة المحلية لتسجيل مستوى قياسيا متدنيا خلال الشهر الحالى.