القضاء على القمامة والعشوائيات أبرز مطالب أبناء القليوبية من المحافظ الجديد

القليوبية إبراهيم سالم

هنأ أبناء القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية الجديد، بتوليه المنصب الجديد، مؤكدين على دعمهم المتواصل له لتقديم الأفضل للمحافظة وتحسين موقفها بين باقى المحافظات.

كما طالب أبناء القليوبية من الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية الجديد، النزول إلى الشارع ومتابعة المشاكل على أرض الواقع، وعدم النظر إلى التقارير التى يتم رفعها من قبل المسؤلين بالمحافظة، والعمل على مواجهة أزمة القمامة ورفعها أولًا بأول من خلال منظومة متكاملة وعدم تركها مرعى للأغنام والأبقار، كما يحدث.

وناشد أبناء المحافظة الدكتور علاء عبد الحليم، بالعمل على إصلاح منظومة مياه الشرب بالمحافظة والإسراع فى الانتهاء من المشروعات الحالية، والاهتمام بخطوط الصرف الصحى، مؤكدين "كل يومين يا ماسورة مياه شرب يا إما صرف صحى تنفجر ودا بسبب سوء التعامل من قبل الشركة والفنيين التابعين لها".

وأوضح أبناء شبرا الخيمة، أن المدينة لا ينظر إليها أحد وهو ما تسبب فيما أصبحت عليه الآن، مشيرين إلى أن هناك غياب تام من الصحة والبيئة والمجلس المدينة عن القيام بأعمالهم الخاصة، وهو ما تسبب بدوره فى تراكم القمامة وانتشار الأمراض بالمنطقة.