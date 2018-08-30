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الخميس، 30 أغسطس 2018 01:53 م
خالد صلاح
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الصين ترفض بشدة اتهامات أمريكية بشأن سجلات حقوق الإنسان

الخميس، 30 أغسطس 2018 01:38 م
الصين ترفض بشدة اتهامات أمريكية بشأن سجلات حقوق الإنسان العلاقات الصينية الأمريكية
/أ ش أ/
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رفضت الصين بشدة الاتهامات التى وجهها مشرعون أمريكيون إلى بكين بشأن سجلات حقوق الإنسان.

جاء ذلك فى تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا شون يينج" اليوم الخميس خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة، تعقيبا على دعوة مجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهورى والديمقراطى فى الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على مسؤولين صينيين بدعوى انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الأقلية المسلمة فى إقليم "شينج يانج".

وقالت هوا شون يينج إن الصين تكفل الحريات الدينية لمواطنيها، حيث إنهم يمارسون شعائرهم الدينية بكل حرية دون أية مضايقات، مطالبة المشرعين الأمريكيين بالابتعاد عن التحامل والتحيز.

ودعت المتحدثة باسم الخارجية الصينية إلى استخدام أموال دافعى الضرائب فى التركيز على القضايا والشؤون التى تخص بلدهم، بدلا من الحديث عن فرض عقوبات على دول أخرى.

 


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