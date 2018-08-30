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الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم تنشر فيديو ترويجياً جديداً

الخميس، 30 أغسطس 2018 02:30 ص
الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم تنشر فيديو ترويجياً جديداً منتدى شباب العالم - صورة أرشيفية
كتب محمد الجالى
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نشرت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم، اليوم الخميس، على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة الفيديو الثانى للترويج لمنتدى شباب العالم 2018، والذي سيعقد خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء.  
 
وكانت الصفحة الرسمية للمنتدى قد نشرت الفيديو الترويجى الأول للمنتدى المقبل، وأعلنت عن فتح التسجيل لحضور المنتدى. 
 
وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسى تنظيم منتدى شباب العالم فى مدينة شرم الشيخ سنوياً، بعد النجاح الكبير الذى حققه المنتدى العام الماضى، والذى شهد مشاركة وتفاعل المئات من الشباب من مختلف دول العالم.
 
 
 
 

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