"الصحة" تعلن توقيع الكشف على 97134 حاجا مصريا بعيادات البعثة الطبية

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة استقبال عيادات البعثة الطبية للحج حتى ظهر اليوم الخميس، 97134 حالة مرضية، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 84706 حالة مرضية بمكة المكرمة، و 9023 حالة في المدينة المنورة، بينما كشفت عيادة المشاعر على 3405 حالة مرضية، فيما دخلت 271 حالة الى المستشفيات السعودية، غادرت منهم 227 حالة بعد تمام شفائها، ومازال 44 حالة تتلقى العلاج اللازم.

وأشار الدكتور محمد شوقى، رئيس البعثة الطبية للحج، إلى أنه تم إجراء غسيل كلوى لـ 37 حالة بالمستشفيات السعودية، وذلك باجمالى 247 غسلة كلوية، كما تلقت 6 حالات العلاج الكيماوي بإجمالى 7 جلسات، لافتاً الى أن الفريق الطبى يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوى لحالات الأورام، كما انه يقوم بالمرور 3 مرات يومياً على جميع المستشفيات التى تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ولمتابعة حالتهم الصحية.

وأكد الدكتور عمرو قنديل، المستشار الطبى لمصر بالسعودية والمشرف العام على البعثة، عدم اكتشاف أى حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى ظهر اليوم، لافتا إلى تكثيف الفريق الوقائى أنشطته من خلال تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية للحجاج، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية للتعريف بالأمراض المعدية وغير المعدية وكيفية الوقاية منها، وكيفية تجنب ضربات الشمس، فضلاً عن مراقبه الحالة الصحية للحجاج لمنع دخول أى أمراض معدية الى مصر مع عودة الحجاج.