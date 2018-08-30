video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 30 أغسطس 2018 02:15 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الصحة" تعلن توقيع الكشف على 97134 حاجا مصريا بعيادات البعثة الطبية

الخميس، 30 أغسطس 2018 01:15 م
"الصحة" تعلن توقيع الكشف على 97134 حاجا مصريا بعيادات البعثة الطبية الدكتور محمد شوقي رئيس البعثة الطبية للحج
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق
أكدت وزارة الصحة استقبال عيادات البعثة الطبية للحج حتى ظهر اليوم الخميس،  97134 حالة مرضية، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 84706 حالة مرضية بمكة المكرمة، و 9023 حالة في المدينة المنورة، بينما كشفت عيادة المشاعر على 3405 حالة مرضية، فيما دخلت 271 حالة الى المستشفيات السعودية، غادرت منهم  227 حالة بعد تمام شفائها، ومازال 44 حالة تتلقى العلاج اللازم.
 
 
وأشار الدكتور محمد شوقى، رئيس البعثة الطبية للحج، إلى أنه تم إجراء غسيل كلوى لـ 37 حالة بالمستشفيات السعودية، وذلك باجمالى 247 غسلة كلوية، كما  تلقت 6 حالات العلاج الكيماوي بإجمالى 7 جلسات، لافتاً الى أن الفريق الطبى يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوى لحالات الأورام، كما انه يقوم بالمرور 3 مرات يومياً على جميع المستشفيات التى تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ولمتابعة حالتهم الصحية.
 
 
 وأكد الدكتور عمرو قنديل، المستشار الطبى لمصر بالسعودية والمشرف العام على البعثة، عدم اكتشاف أى حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى ظهر اليوم، لافتا إلى تكثيف الفريق الوقائى أنشطته من خلال تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية للحجاج، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية للتعريف بالأمراض المعدية وغير المعدية وكيفية الوقاية منها، وكيفية تجنب ضربات الشمس، فضلاً عن مراقبه الحالة الصحية للحجاج لمنع دخول أى أمراض معدية الى مصر مع عودة الحجاج.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الصحة" تعلن توقيع الكشف على 93195 حاجا مصريا بعيادات البعثة الطبية

"الصحة" : عيادات البعثة الطبية للحج توقع الكشف على 89068 حاج مصري

ضيوف الرحمن يعيشون أجواء إيمانية ويزحفون للمناطق المقدسة لزيارة النبى.. البعثة الطبية: لا توجد أمراض وبائية وارتفاع حالات الوفاة لـ53.. واللواء عمرو لطفى: فنادقنا قريبة من الحرم لراحة الحجاج

الصحة

البعثة الطبية

عودة الحجاج المصريين




لا تفوتك
بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة