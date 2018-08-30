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السيرة الذاتية للواء محمد الزملوط المرشح لتولى محافظة مطروح

الخميس، 30 أغسطس 2018 12:00 ص
السيرة الذاتية للواء محمد الزملوط المرشح لتولى محافظة مطروح اللواء محمد الزملوط
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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قالت مصادر مسئولة، إنه من المقرر نقل اللواء محمد الزملوط من الوادى الجديد لمحافظة مطروح، فى حركة المحافظين الجديدة المقرر حلف اليمين لمحافظيها اليوم الخميس.

 

تولى اللواء محمد الزملوط، منصب محافظ الوادى الجديد، خلفًا للواء محمود عشماوى، الذى تولى محافظة القليوبية، يوم 16 فبراير 2017.

 

ويعد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد الذى أعلن توليه مهام المنصب، أحد أبرز القادة العسكريين خلال الفترة الماضية، وهو من أبناء قبيلة البياضية بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، أحد أكبر القبائل فى شمال سيناء.

 

تخرج اللواء محمد الزملوط، من الكلية الحربية برتبة ملازم وتدرج فى الرتب العسكرية والمناصب الحتمية من قائد سرية وفصيلة حتى وصل إلى رتبة لواء، وحصل على درجة ماجستير العلوم العسكرية.

 

وشغل اللواء الزملوط منصب نائب قائد المنطقة الشمالية العسكرية وقت ثورة 25 يناير، قبل أن يتم نقله إلى منصب رئيس أركان المنطقة المركزية العسكرية، ثم عودته مرة أخرى للمنطقة الشمالية كقائد لها خلفا للواء سعيد عباس، قبل أن يتولى منصب رئيس هيئة البحوث العسكرية فى النشرة الأخيرة للقادة داخل القوات المسلحة فى ديسمبر الماضى.

 

كما شاركت المنطقة الشمالية العسكرية وقت ولاية اللواء الزملوط لها، فى مواجهة آثار السيول التى تعرضت لها محافظات الدلتا، وشارك بقواته فى تأهيل وتطوير مصارف الأمطار وإقامة محطات الصرف الصحى لتواجه أى أضرار مستقبلية، كما كان رجال المنطقة الشمالية حاضرين فى كافة الأحداث الرئيسية بالمحافظة مثل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، حيث جرت أعمال التأمين بكفاءة تامة.


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