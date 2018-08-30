الداخلية تضبط 679 قضية تشغيل أطفال و97 قضية تسول

كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

نجحت مباحث الأحداث فى ضبط ( 17 ) قضية فى مجال استغلال الأحداث و (448) قضية فى مجال تعرض أطفال للخطر و ( 679 ) مخالفة قانون الطفل عن طريق تشغيل الأحداث .

وتم ضبط ( 54 ) قضية مخدرات و ( 97 ) قضية تسول، و (4) تشكيل عصابى، (840) بائع متجول و ( 21 ) قضية إحراز سلاح نارى بدون ترخيص ، و ( 44 ) قضية إحراز سلاح أبيض ، و ( 36 ) طفل فى دور الرعاية الإجتماعية، و ( 67 ) حكم قضائى متنوع، وضبط ( 70 ) قضية فى مجال مكافحة جرائم الجنايات ، و (317) قضية فى مجال الجنح، و ( 201 ) قضية فى مجال جرائم السرقات العامة و ( 352 ) فى مجال مكافحة جرائم مزاولة مهنة بدون ترخيص و (27) واقعة تدخين داخل دور العرض وقضية هجرة غير شرعية،

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعةعلى حدة.