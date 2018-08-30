video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 30 أغسطس 2018 12:25 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط 679 قضية تشغيل أطفال و97 قضية تسول

الخميس، 30 أغسطس 2018 11:57 ص
الداخلية تضبط 679 قضية تشغيل أطفال و97 قضية تسول متهمون بالتسول- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
إضافة تعليق
نجحت مباحث الأحداث فى ضبط  ( 17 ) قضية فى مجال استغلال الأحداث و (448) قضية فى مجال تعرض أطفال للخطر و ( 679 ) مخالفة قانون الطفل عن طريق تشغيل الأحداث .
 
وتم ضبط  ( 54 ) قضية مخدرات و ( 97 ) قضية تسول، و (4) تشكيل عصابى،  (840) بائع متجول و ( 21 ) قضية إحراز سلاح نارى بدون ترخيص ، و ( 44 ) قضية إحراز سلاح أبيض ، و ( 36 ) طفل فى دور الرعاية الإجتماعية، و ( 67 ) حكم قضائى متنوع، وضبط ( 70 ) قضية فى مجال مكافحة جرائم الجنايات ، و (317) قضية فى مجال الجنح، و ( 201 ) قضية فى مجال جرائم السرقات العامة و ( 352 ) فى مجال مكافحة جرائم مزاولة مهنة بدون ترخيص و (27) واقعة تدخين داخل دور العرض وقضية هجرة غير شرعية،
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعةعلى حدة.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الداخلية" تعلن القبض على قاتلة زوجها وإلقاء جثته من الشرفة ببرج العرب

صور.. القبض على ضباط القوات الخاصة المزيفين عقب خطفهم مواطن بالهرم

أخبار المحاكم

أخبار الحوادث

أخبار اليوم

الحوادث اليوم

وزارة الداخلية

تشغيل أطفال

جرائم التسول




لا تفوتك
بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة