البورصة تربح 8.1 مليار جنيه خلال جلسات شهر أغسطس بنسبة نمو 0.9%

كتب هانى الحوتى

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 8.1 مليار جنيه خلال جلسات شهر أغسطس الجارى، ليغلق عند مستوى 881.713 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.9% عن الشهر الماضى.

وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 474.766 مليار جنيه إلى 569.895 مليار جنيه خلال شهر أغسطس، بنسبة نمو 20%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 184.602 مليار جنيه إلى 193.333 مليار جنيه بنسبة نمو 4.7%، وزاد رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 659.368 مليار جنيه إلى 763.228 مليار جنيه بنسبة نمو 15.8%.

وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 5145 مليون جنيه خلال شهر أغسطس الجارى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 5054 ألف سند تقريبا.