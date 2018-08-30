البورصة تربح 8.1 مليار جنيه خلال جلسات شهر أغسطس بنسبة نمو 0.9%

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 8.1 مليار جنيه خلال جلسات شهر أغسطس الجارى، ليغلق عند مستوى 881.713 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.9% عن الشهر الماضى.
وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 474.766 مليار جنيه إلى 569.895 مليار جنيه خلال شهر أغسطس، بنسبة نمو 20%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 184.602 مليار جنيه إلى 193.333 مليار جنيه بنسبة نمو 4.7%، وزاد رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 659.368 مليار جنيه إلى 763.228 مليار جنيه بنسبة نمو 15.8%.
وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 5145 مليون جنيه خلال شهر أغسطس الجارى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 5054 ألف سند تقريبا.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة