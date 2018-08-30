البورصة تربح 25.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى بنسبة نمو 3%

كتب هانى الحوتى

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 25.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 881.713 مليار جنيه، بنسبة نمو 3% عن الأسبوع الماضى.

وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 548.167 مليار جنيه إلى 569.895 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 4%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 190.313 مليار جنيه إلى 193.333 مليار جنيه بنسبة نمو 1.6%، وزاد رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 738.481 مليار جنيه إلى 763.228 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.4%.

وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 1702 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 1690 ألف سند تقريبا.