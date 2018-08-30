البابا تواضروس يجيب على أسئلة شباب الملتقى العالمى للكنيسة بدير الأنبا بيشوى

كتبت سارة علام

أجرى شباب الملتقى العالمى للكنيسة القبطية حوارا مفتوحا مع قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سألوا فيه عن الكنيسة والخدمة وكيف يرى مستقبل الشباب وسألوا أيضا عن البابا فى شبابه وعن مسئولياته.

كان قداسة البابا تواضروس الثانى قد افتتح مساء السبت الملتقى العالمى الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويشارك فى فعالياته، التى تستمر أسبوعًا، عدد من أحبار الكنيسة والآباء الكهنة وبعض من الرموز المصرية.

يعد الملتقى الذى يأتى بعنوان "عودة إلى الجذور" هو التجمع الأول من نوعه لشباب الأقباط من جميع أنحاء العالم، ويتضمن برنامجه بالإضافة إلى الجانب الروحى جوانب ثقافية وسياحية فى معالم مصر المميزة.