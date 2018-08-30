الإعدام شنقا لعاطل لقتله مواطنا بهدف سرقته بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطى مبارك، وعضوية كل من المستشار أيمن ابراهيم والمستشار عبد العاطي مسعود شعلة بأمانة سر محمد عثمان، بالإعدام شنقاً للمتهم م ج ض عاطل لقتله شخص داخل مسكنه بهدف السرقة.

وتعود الواقعة لعام 2013 عندما شعر المتهم بضائقة مالية واعتقاده باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية بمسكنه بيت النية على قتله تمهيداً لسرقته فأعد لذلك الغرض سلاحاً أبيض وتوجه لمسكنه وباغته بطعنه بالسكين بمنطقة البطن وقام بتغطيه عينه وكمم فمه ونحر عنقه بذات السكين فأودت إلى موته فى الحال، وقام المتهم بسرقة حافظة نقوده وهاتفه المحمول وفر هارباً.

وأيد الشهود وتقرير الطب الشرعى الواقعة وأقر المتهم فى تحقيقات النيابة بارتكابه الكريمة وقام بتمثيل ارتكابه للجريمة خلال المعاينة التصويرية التى أجرتها النيابة العامة ، وارشد على المسروقات والسكين واداه الجريمة وتم ضبطتهم.

كما ثبت فى تقرير الصفة التشريحية لمصلحة الطب الشرعى انه وفاه المجنى عليه لاصابته بطعنتين بالصدر والبطن.

واستندت هيئة المحكمة لشهود الواقعة وتحقيقات النيابة وبعد ان استمعت للشهود والدفاع قررت معاقبة المتهم بالإعدام شنقاً وإلزامه بالمصاريف الجنائية.