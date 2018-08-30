"الإسكان" تعلن عن إجراء القرعة للمتقدمين لحجز المرحلة الثانية لسكن مصر خلال شهر

كتب أحمد حسن

كشف المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، عن إجراء القرعة العلنية على المتقدمين لحجز وحدات المرحلة الثانية لمشروع سكن مصر، وذلك خلال شهر من الآن.

وأضاف المهندس وليد عباس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لا يعنى انخفاض عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المطروحة، حصول كافة المتقدمين على وحدات، فهناك مدن شهدت نسبة إقبال كبيرة أعلى بكثير من عدد الوحدات المطروحة، وبالتالى سيتم إجراء قرعة عليها.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من مشروع سكن مصر تضمنت نحو 20 ألف وحدة، فى 8 مدن جديدة، وهى: (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – بدر – العبور – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة – ناصر "غرب أسيوط" – غرب قنا).

وأوضح أن الوحدات المطروحة بمساحة حوالى 115م2، بمستوى تشطيب متميز، وسيتم تسليمها خلال 18 شهراً، وسيحاط المشروع بسياج شجرى، بجانب توافر أعمال تنسيق موقع متميزة، وخدمات تجارية، وحدائق خاصة لشقق الدور الأرضى، مشيراً إلى أن سحب كراسات الشروط مستمر من أجهزة المدن المطروح بها الوحدات.

وأكد أنه فى حالة الحصول على وحدة سكنية بنظام القرعة، يتم استكمال سداد 20 % من إجمالى ثمن الوحدة بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لحساب مجلس الأمناء)، وذلك خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة، وفى حالة سداد باقى ثمن الوحدة بالكامل خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة، يتم خصم 7 % من إجمالى ثمن الوحدة، مشيراً إلى أنه يمكن سداد باقى ثمن الوحدة بالنظام التالى: 6 دفعات ربع سنوية، تستحق الدفعة الأولى منها بعد 3 أشهر من تاريخ إجراء القرعة، وبواقع 10 آلاف جنيه للقسط، وسداد نسبة 10% من ثمن الوحدة، دفعة تعاقد واستلام، تسدد فى الموعد المحدد للاستلام وفقاً لإخطار العميل بذلك، مع تقديم شيكات آجلة بباقى ثمن الوحدة، الذى يتم سداده بأحد البديلين التاليين: الأول، السداد على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 سنوات، بحيث يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من الموعد المحدد بإخطار العميل للاستلام، والثانى، عن طريق التمويل العقارى، على أن يتم سداد أقساط ربع سنوية متساوية بدون فوائد لحين الحصول على موافقة جهة التمويل، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من الموعد المحدد للاستلام، وفقاً لإخطار العميل.