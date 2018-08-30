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الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الخميس، 30 أغسطس 2018 08:00 ص
الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة الطقس
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يرتفع طقس اليوم الخميس ارتفاعًا طفيفًا ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

 

 وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

الصغرى العظمى

القاهرة 25 35

وسط الدلتا 24 34

الإسكندرية 22 31 

بلطيم 22 32

مطروح 23 30

السلوم 22 32

سيوة 24 33

بورسعيد 26 30

دمياط 26 29

العريش 22 32

رفح 22 32

الإسماعيلية 22 35 

السويس 25 34

رأس سدر 26 36

نخل 19 33

نويبع 29 36

طابا 25 34

كاترين 19 35

الطور 28 33

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 28 37

مرسى علم 27 35

الفيوم 25 35

بنى سويف 25 35 

المنيا 26 36

أسيوط 23 37

سوهاج 24 37

قنا 25 38

الأقصر 26 40

أسوان 28 41

أبوسمبل 28 40

الوادى الجديد 24 39

شلاتين 26 36

أبو رماد 27 36

رأس حدربة 28 35

حلايب 28 35

 

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

 

الصغرى العظمى

 

مكة المكرمة 31 43

المدينة 31 44

الرياض 26 43

المنامة 32 39

أبوظبى 31 42

الدوحة 31 40

الكويت 31 46

دمشق 18 39

بيروت 26 31

عمان 19 34

القدس 21 30

غزة 25 30

بغداد 28 45

مسقط 29 32

صنعاء 14 26

الخرطوم 27 37

طرابلس 24 30

تونس 21 30

الجزائر 22 28

الرباط 18 26

نواكشوط 26 32

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى

أنقرة 16 32

اسطنبول 23 30

إسلام آباد 25 36

نيودلهى 27 33

جاكرتا 25 34

بكين 20 29

كوالامبور 24 34

طوكيو 26 32

أثينا 23 33

روما 18 30

باريس 12 22

مدريد 16 33

برلين 10 21

لندن 12 19

مونتريال 12 22

موسكو 14 27

نيويورك 20 27

واشنطن 23 33

 


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