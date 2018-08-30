الأردن واليابان يتفقان على مشاركة طوكيو فى رعاية مؤتمر دعم الأونروا

عمان أ ش أ

اتفق وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، ونظيره اليابانى تارو كونو، الأربعاء، على أن تشارك اليابان فى رعاية المؤتمر الذى يعمل الأردن على تنظيمه بالتعاون والتنسيق مع عدد من الدول لحشد الدعم المالى والسياسى لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك الشهر المقبل.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه الصفدى مع كونو، اليوم الأربعاء، إذ ثمن الصفدى موقف اليابان الداعم للوكالة التى تعانى من عجز مالى يهدد قدرتها على تقديم خدماتها الحيوية لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطينى فى مناطق عمل الوكالة الخمس، بحسب بيان للخارجية الأردنية.

وأكد الوزيران - خلال الاتصال - الحرص المشترك على زيادة التعاون والتنسيق واستعرضا المستجدات فى المنطقة.

وأشار البيان إلى أن الأردن يتواصل مع دول شقيقة وصديقة لحشد الدعم للوكالة لتمكينها من الاستمرار فى القيام بواجباتها إزاء اللاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.

وسينعقد مؤتمر الشهر المقبل فى الأمم المتحدة تحت رعاية مشتركة للأردن والسويد والاتحاد الأوروبى وتركيا بصفتها رئيس اللجنة الاستشارية للأنروا بالإضافة إلى اليابان.

ويأتى المؤتمر استكمالا للجهود التى أطلقتها المملكة منذ بداية العام لسد العجز المالى الذى تعانى منه الوكالة وحشد الدعم السياسى لها ولدورها، وخصوصا مؤتمر روما فى شهر مارس الماضى والذى تم تنظيمه بالتعاون بين الأردن والسويد وجمهورية مصر العربية بصفتها رئيسة اللجنة الاستشارية للأونروا آنذاك والاتحاد الأوروبي.

وأكد الصفدى أن حماية الأونروا مسئولية دولية سياسية وقانونيةً وأخلاقية لحماية حق اللاجئين الفلسطينيين فى التعليم والخدمات الصحية والعيش الكريم وحقهم فى العودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية.