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الخميس، 30 أغسطس 2018 10:17 م
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إجراءات أمنية مشددة بالمطار استعدادا لوصول حجاج قطاع غزة

الخميس، 30 أغسطس 2018 10:02 م
إجراءات أمنية مشددة بالمطار استعدادا لوصول حجاج قطاع غزة حجاج بيت الله الحرام - أرشيفية
كتب محمد طنطاوى - إبراهيم سعيد تصوير أشرف فوزى
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اتخذت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى إجراءات أمنية مشددة بمحيط صالة رقم 4 والمخصصة لوصول الطيران الخاص استعدادا لوصول حجاج قطاع غزة من الأراضى المقدسة بعد أدائهم لمناسك الحج وتمهيدا لنقلهم إلى معبر رفح البرى. 
 
ومن المقرر أن تصل بعد قليل طائرتين تابعتين للشركة الوطنية مصر للطيران قادمتين من الأراضى المقدسة، وعلى متنهما نحو 550 حاجا بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح معبر رفح استثنائيا غدا الجمعة وبعد غد السبت لعبور الحجاج. 
 
وكانت السلطات المصرية قد أشرفت على نقل أكثر من 3 آلاف حاج فلسطينى من حجاج المحافظات الجنوبية، وقامت القوات المسلحة بتأمين وصولهم إلى المطار بداية من خروجهم من معبر رفح وصولا إلى مطار القاهرة.

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حجاج قطاع غزة

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الرئيس السيسي




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