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الخميس، 30 أغسطس 2018 01:59 م
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أمن الإسكندرية يشن حملة على التوك توك بالمندرة

الخميس، 30 أغسطس 2018 01:46 م
أمن الإسكندرية يشن حملة على التوك توك بالمندرة جانب من الحملة
الإسكندرية – أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية حملة مرورية بميدان كوبرى المندره دائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وأسفرت عن ضبط أكثر من 12 توك توك وجارى استكمال الحملات بجميع دوائر الاقسام لضبط جميع أشكال المخالفات المرورية بشتى صورها.
 
كما شنت حملة أمنية مكبرةبمناطق "شارع الجلاء- شارع أحمد أبو سليمان و أبو سرحه" دائرة قسم شرطة ثان الرمل، و تحت إشراف اللواء مساعد الفرقة " أ "  برئاسة مأمور القسم، شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى وإدارات وأقسام المديرية وضباط من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء.
 
وأسفرت عن ضبط 182 حالة إشغال طريق، و32 حالة سحب تراخيص متنوعة، و15 حالة حجز مركبة توك توك، و39 فرامة مرورية متنوعة، و21 سرقةتيار كهربائى، و15 قضية تموين متنوعة، و2 قضية اتجار فى الأقراص المخدرة، و4 سلاح أبيض، و23 حكم حبس جزئى ومستأنف، و2480 جنيه مبالغ مالية متحصلة وغرامات.
 
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