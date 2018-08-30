video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 30 أغسطس 2018 09:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أسرة الشاب المصرى المتبرع بأعضائه تتسلم جثمانه بمطار القاهرة

الخميس، 30 أغسطس 2018 08:16 ص
أسرة الشاب المصرى المتبرع بأعضائه تتسلم جثمانه بمطار القاهرة مطار القاهرة - أرشيفية
كتب أحمد حمادة
إضافة تعليق
تسلمت أسرة شريف الجزار الشاب المصرى الذى تبرع بأعضائه جثمانه من داخل قرية البضائع بمطار القاهرة، وذلك تمهيدا لنقله إلى مسجد محمد الكحلاوى بالبساتين، وذلك للصلاة عليه بعد الظهر قبل دفنه، ومن المقرر أن يصلى عليه الشيخ خالد الجندى. 
 
كان جثمان الجزار قد وصل إلى مطار القاهرة فجر اليوم الخميس قادما من كندا. 
 
جدير بالذكر أن شريف كان فى زيارة عمل إلى مقاطعة جوانجدونج جنوبى الصين حين سقط مغشيا عليه بينما كان يستحم، يوم الجمعة الماضى، ولخطورة حالته الصحية نقل الأطباء شريف من مستشفى محلى إلى العناية المركزة فى مستشفى تشوجيانج بمدينة جوانزو، بعد إصابته بيوم واحد، إلا أن حالته الحرجة كانت تحول دون التدخل الجراحى لإنقاذه.
 
وبقى شريف، الذى كان يعانى من شرخ فى الدماغ وتوقف فى التنفس والنظر، على هذه الحالة، إلى أن فارق الحياة الأربعاء الماضى، وفق ما ذكرت وسائل إعلام صينية.
 
وبعد وفاة شريف، عرض الأطباء فى المستشفى على أخته فريدة التبرع بأعضائه لإنقاذ أناس آخرين، فما كان من أخته إلا أن اتصلت بوالدتها فى مصر لأخذ موافقتها على العرض.
 
 
أسرة الشاب المصرى المتبرع بأعضائه تتسلم جثمانه بمطار القاهرة (1)
أسرة الشاب المصرى المتبرع بأعضائه تتسلم جثمانه بمطار القاهرة

أسرة الشاب المصرى المتبرع بأعضائه تتسلم جثمانه بمطار القاهرة (2)
أسرة الشاب المصرى المتبرع بأعضائه تتسلم جثمانه بمطار القاهرة 

أسرة الشاب المصرى المتبرع بأعضائه تتسلم جثمانه بمطار القاهرة (3)
أسرة الشاب المصرى المتبرع بأعضائه تتسلم جثمانه بمطار القاهرة 

أسرة الشاب المصرى المتبرع بأعضائه تتسلم جثمانه بمطار القاهرة (4)
أسرة الشاب المصرى المتبرع بأعضائه تتسلم جثمانه بمطار القاهرة 

أسرة الشاب المصرى المتبرع بأعضائه تتسلم جثمانه بمطار القاهرة (5)
أسرة الشاب المصرى المتبرع بأعضائه تتسلم جثمانه بمطار القاهرة

أسرة الشاب المصرى المتبرع بأعضائه تتسلم جثمانه بمطار القاهرة (6)
أسرة الشاب المصرى المتبرع بأعضائه تتسلم جثمانه بمطار القاهرة 

أسرة الشاب المصرى المتبرع بأعضائه تتسلم جثمانه بمطار القاهرة (7)
أسرة الشاب المصرى المتبرع بأعضائه تتسلم جثمانه بمطار القاهرة 

أسرة الشاب المصرى المتبرع بأعضائه تتسلم جثمانه بمطار القاهرة (8)
أسرة الشاب المصرى المتبرع بأعضائه تتسلم جثمانه بمطار القاهرة 

أسرة الشاب المصرى المتبرع بأعضائه تتسلم جثمانه بمطار القاهرة (9)
أسرة الشاب المصرى المتبرع بأعضائه تتسلم جثمانه بمطار القاهرة 

أسرة الشاب المصرى المتبرع بأعضائه تتسلم جثمانه بمطار القاهرة (10)
أسرة الشاب المصرى المتبرع بأعضائه تتسلم جثمانه بمطار القاهرة

أسرة الشاب المصرى المتبرع بأعضائه تتسلم جثمانه بمطار القاهرة (11)
أسرة الشاب المصرى المتبرع بأعضائه تتسلم جثمانه بمطار القاهرة 

أسرة الشاب المصرى المتبرع بأعضائه تتسلم جثمانه بمطار القاهرة (12)
أسرة الشاب المصرى المتبرع بأعضائه تتسلم جثمانه بمطار القاهرة 

أسرة الشاب المصرى المتبرع بأعضائه تتسلم جثمانه بمطار القاهرة (13)
أسرة الشاب المصرى المتبرع بأعضائه تتسلم جثمانه بمطار القاهرة 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وصول جثمان الشاب المصرى المتبرع بأعضائه لإنقاذ حياة 4 صينيين لمطار القاهرة

مطار القاهرة

شرف الجزار

اخبار المطار




لا تفوتك
بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة