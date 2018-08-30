أسرة الشاب المصرى المتبرع بأعضائه تتسلم جثمانه بمطار القاهرة 

كتب أحمد حمادة

تسلمت أسرة شريف الجزار الشاب المصرى الذى تبرع بأعضائه جثمانه من داخل قرية البضائع بمطار القاهرة، وذلك تمهيدا لنقله إلى مسجد محمد الكحلاوى بالبساتين، وذلك للصلاة عليه بعد الظهر قبل دفنه، ومن المقرر أن يصلى عليه الشيخ خالد الجندى.

كان جثمان الجزار قد وصل إلى مطار القاهرة فجر اليوم الخميس قادما من كندا.

جدير بالذكر أن شريف كان فى زيارة عمل إلى مقاطعة جوانجدونج جنوبى الصين حين سقط مغشيا عليه بينما كان يستحم، يوم الجمعة الماضى، ولخطورة حالته الصحية نقل الأطباء شريف من مستشفى محلى إلى العناية المركزة فى مستشفى تشوجيانج بمدينة جوانزو، بعد إصابته بيوم واحد، إلا أن حالته الحرجة كانت تحول دون التدخل الجراحى لإنقاذه.

وبقى شريف، الذى كان يعانى من شرخ فى الدماغ وتوقف فى التنفس والنظر، على هذه الحالة، إلى أن فارق الحياة الأربعاء الماضى، وفق ما ذكرت وسائل إعلام صينية.

وبعد وفاة شريف، عرض الأطباء فى المستشفى على أخته فريدة التبرع بأعضائه لإنقاذ أناس آخرين، فما كان من أخته إلا أن اتصلت بوالدتها فى مصر لأخذ موافقتها على العرض.