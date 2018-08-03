وزير خارجية تركيا يبحث مع بومبيو الخطوات المحتملة فى إدلب ومنبج بسوريا

رويترز

قال وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو اليوم الجمعة إنه بحث مع نظيره الأمريكى مايك بومبيو الخطوات المشتركة التى يمكن اتخاذها فيما يتعلق بإدلب ومنبج فى سوريا.

وقال أيضا الوزير التركى عقب اجتماعه الذى وصفه بأنه "بناء" مع بومبيو إن البلدين اتفقا على العمل عن كثب لحل القضايا العالقة بينهما.

والتقى الوزيران على هامش مؤتمر إقليمى لوزراء الخارجية فى سنغافورة، وجرت المحادثات بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على وزيرين تركيين فيما يتصل بمحاكمة قس أمريكى متهم بدعم الإرهاب، وقالت تركيا إن العقوبات غير مقبولة ولن تجدى.