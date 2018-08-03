ننشر تفاصيل إغلاق دار أيتام بالعاشر من رمضان ونقل 96 طفلًا للزقازيق

كتبت منال العيسوى - إيمان مهنى

أغلقت مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، دار أيتام بمدينة العاشر من رمضان لوجود مخالفات بها، دون ذكر لاسم الدار أو تفاصيل الغلق، "اليوم السابع" تواصلت مع مديرية التضامن والمسؤلين عن الدار لكشف تفاصيل وكواليس عملية الإغلاق وأسبابه.

فى البداية أكد مصدر بإدارة التضامن الاجتماعى بالعاشر من رمضان، أنه بناءً على تعليمات وتوجيهات اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى بتكثيف حملات المتابعة والرقابة على دور رعاية الأيتام بنطاق دائرة المحافظة، لرصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، قامت مديرية التضامن الاجتماعى بشن حملة متابعة على دار مكة المكرمة بالمجاورة الأربعين وإحدى دور رعاية الأيتام بمدينة العاشر من رمضان، بالتنسيق بين معاون وزيرة التضامن الإجتماعى ووكيلة وزارة التضامن الإجتماعى بالشرقية وفريق التدخل السريع والضبطية القضائية التابعان لمديرية التضامن الإجتماعى بالشرقية.

وأضاف المصدر أنه تبين للحملة وجود مخالفات بالدار لتعليمات و لوائح دور الرعاية، بالاضافة إلى مخالفات للقانون، و تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتم إصدار قرار بإلغاء ترخيص الدار ونقل الأطفال على الفور إلى دار رعاية أطفال بلا مأوى بالصيادين بمدينة الزقازيق.

بالتوازى مع تصريحات مسئولين التضامن فى الوقت الذى رفضت فيه وكيلة التضامن بالشرقية الرد علينا بحجة أنها ليس لديها تصريحات تدلى بها حول الواقعة وأسبابها، تواصل اليوم السابع مع كفيل دار الأيتام الذى علق على الدار لافتة لانقبل التبرعات وتكفل بمفرده فى كفالة 122ولد وبنت وبعد نقل 20 فتاة لدور أيتام متخصصة للفتيات و13صعوبات تعلم لدور أخرى، لم يتبقى سوى 96 طفلا بينهم 60 طالبا فى الثانوية العامة.

وقال الكفيل الذى رفض ذكر اسمه فى الصحف، أنه منذ البداية حرص على ألا يتقبل تبرعات من أحد لإيمانه أن المتاجرة مع الله لا تحتاج وسيط قائلا عن تفاصيل عملية الإغلاق:" إن الدار لها مجلس أمناء برئاسة المستشار مجدى حسين أحمد، وأن بداية الخلاف مع التضامن كانت منذ 3 أسابيع حين جاءت وكيلة التضامن بطفل كان متغيب منذ 3 أسابيع، ورفض مدير الدار إدخاله إلا بعد الجلوس مع مدير السلوك النفسى، لآن فترة التغيب يحدث فيها أضرار نفسية وجسدية للطفل ولابد من خضوعه للتأهيل النفسى قبل مخالطة باقى أطفال الدار.

ويكمل الكفيل، أنه حين رفض مدير الدار إدخاله قالت له وكيلة التضامن "انا بقولك دخله"، وجمعت الأطفال ووقفت على المسرح تعلن أرقام تليفوناتها للأطفال فى حال وجود أى شكوى من الدار ورحلت قائلة لهم "انا ماما مرفت"، ثم عادت مساء أمس ومعها لجنة و3 أتوبيسات ودخلت الدار تطلب ملفات الأطفال الـ96 ودفاتر المتابعة وبعد اضطلاعها عليهم اصطحبت الاطفال دون حديث مع أحد، فقمت بالذهاب للدار لمعرفة التفاصيل وبالفعل أغلقت الدار لآن التضامن أخذوا الأطفال الصغيرة وتركوا الكبار فى الشارع.

ويروى الكفيل سر زيارة التضامن المفاجئة قائلا ، لدينا طفل اسمه عبد الرحمن محمد محمود مدمن ويسرق ويتم تقويمه وفوجىء الاخصائى بالولد يفتح عليه أنبوبة بوتاجاز، وبعدها اتصل الولد بماما مرفت فقررت إغلاق الدار.

ويتساءل الكفيل للأيتام قائلا : حين طالبناهم بدار لنقل الفتيات لحمايتهم من زملاؤهم فى الدار لم يتحرك لهم ساكنا وأنا بنفسى من بحثت عن دار أمنة لنقل الفتيات بمنطقة السيدة نفيسة، وقمت بنقل 13طفل صعوبات تعلم لدارين بعين شمس وأرسل لهم سيارة ربع نقل شهريا بها تموينهم من المواد الغذائية، وأتابع مع الأطباء حالتهم، ربما هناك تقصير بعض الشىء لكن لا يستدعى الإغلاق، لدى 96 طفلا من عمر 6 أشهر إلى 18 سنة ويحتاجون لضوابط فى تربيتهم ومن يحدث المشاكل هم الذين يصلون لسن المراهقة وأنا عندى 60 طالبا فى ثانوية عامة، أراعى فيهم الله ولا نقبل أى تبرعات، فلو كنا نريد استغلال الأطفال لجمعنا عليهم أموال طائلة، وهناك نماذج كتير فى العاشر بها مخالفات حقيقية لكن قدر الله وما شاء فعل.