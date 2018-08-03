video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 03 أغسطس 2018 04:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نقابة الصيادلة بالغربية تشن حملات على الصيدليات المخالفة

الجمعة، 03 أغسطس 2018 03:17 م
نقابة الصيادلة بالغربية تشن حملات على الصيدليات المخالفة جانب من الحملة
الغربيه محمد طارق
إضافة تعليق

شنت نقابة الصيادلة بمحافظة الغربية، حملات على أفرع الصيدليات المخالفه للقانون بقرار مزاولة المهنة وانتشار السلاسل المخالفة لقانون مزاولة المهنة وقرارات الجمعية العمومية للصيادلة .

 

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور هانى فوزى دنيا نقيب صيادلة الغربية، واللجنة المشكلة من النقابة، والتى ضمت محمد حسن المستشار القانونى للنقابة والدكتور أحمد فضل، وقامت الحملة بتحرير محاضر إثبات حالة للمخالفات التى تمارسها صيدليات رشدى وصيدليات هشام وفؤاد بشارع الحلو بطنطا .

 

وجارى استكمال الإجراءات القانونية للقضاء على ظاهرة انتشار السلاسل المخالفة لقانون مزاولة المهنة وقرارات الجمعية العمومية للصيادلة ليصل عدد ما تم تحرير محاضر لهم حتى الآن 4 صيدليات وسوف تستمر الحملة على كل صيدليات الغربية المخالفة سواء كانت لسلاسل أو دخلاء.

 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نقابة الصيادلة: الشركات المصنعة لعقار الفالسارتان بدأت سحبه من الصيدليات

اخبار مصر

اخبار الغربيه

اخبار المحافظات

صيادلة الغربيه

الصيدليات المخالفه




لا تفوتك
العامة للجملة: فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 15% من مقررات أغسطس حتى الآن

العامة للجملة: فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 15% من مقررات أغسطس حتى الآن

المرور يغلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا بسبب إصلاحات لمدة 90 يوما

المرور يغلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا بسبب إصلاحات لمدة 90 يوما

4 أدلة إدانة ضد "توربينى بدر" المتهم باغتصاب 3 أطفال.. تعرف عليها

4 أدلة إدانة ضد "توربينى بدر" المتهم باغتصاب 3 أطفال.. تعرف عليها

ONSPORT تنفرد بأول لقاء مع المدير الفنى الجديد للمنتخب: مستوى اللاعبين لم يظهر بعد

ONSPORT تنفرد بأول لقاء مع المدير الفنى الجديد للمنتخب: مستوى اللاعبين لم يظهر بعد

تعرف على المواعيد الجديدة لاستقبال المواطنين بمكاتب التموين لإضافة أبنائهم

تعرف على المواعيد الجديدة لاستقبال المواطنين بمكاتب التموين لإضافة أبنائهم

الصحة: وفاة أول حاج من المصريين بالسعودية نتيجة أزمة قلبية حادة

الصحة: وفاة أول حاج من المصريين بالسعودية نتيجة أزمة قلبية حادة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة