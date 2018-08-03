نقابة الصيادلة بالغربية تشن حملات على الصيدليات المخالفة

الغربيه محمد طارق

شنت نقابة الصيادلة بمحافظة الغربية، حملات على أفرع الصيدليات المخالفه للقانون بقرار مزاولة المهنة وانتشار السلاسل المخالفة لقانون مزاولة المهنة وقرارات الجمعية العمومية للصيادلة .

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور هانى فوزى دنيا نقيب صيادلة الغربية، واللجنة المشكلة من النقابة، والتى ضمت محمد حسن المستشار القانونى للنقابة والدكتور أحمد فضل، وقامت الحملة بتحرير محاضر إثبات حالة للمخالفات التى تمارسها صيدليات رشدى وصيدليات هشام وفؤاد بشارع الحلو بطنطا .

وجارى استكمال الإجراءات القانونية للقضاء على ظاهرة انتشار السلاسل المخالفة لقانون مزاولة المهنة وقرارات الجمعية العمومية للصيادلة ليصل عدد ما تم تحرير محاضر لهم حتى الآن 4 صيدليات وسوف تستمر الحملة على كل صيدليات الغربية المخالفة سواء كانت لسلاسل أو دخلاء.