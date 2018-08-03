video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 03 أغسطس 2018 06:13 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مقتل "مبلط سيراميك" وإصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بالإسماعيلية

الجمعة، 03 أغسطس 2018 05:48 م
مقتل "مبلط سيراميك" وإصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بالإسماعيلية مشاجرة -أرشيفية
الاسماعيلية -صبرى غانم
إضافة تعليق

لقى مبلط سيراميك مصرعه وأصيب 5 آخرين فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بعزبة أبوالنور دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير الأمن قد تلقى إخطارًا من العميد هشام مروان مأمور مركز أبوصوير يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بعزبة أبو النور بالكيلو 2 دائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان المشاجرة، وتمت السيطرة عليها والقبض على طرفيها.

ودلت التحريات إلى وقوع مشاجرة بين كلا من "مها ع ط" 42 عاما، ونجلها "على أ م" 18 عاما وزوجها "أحمد م" 47 عاما مبلط سيراميك مقيمين بعزبة أبو النور / طرف أول، و"هناء أ م" 44 عاما ونجلها "ع أ" 22 عاما وزوجها "أحمد م م"51 عاما، مقيمين نفس العنوان السابق طرف ثانى.

وأشارت التحريات إلى أن سبب المشاجرة خلافات الجيرة، وأن بينهم خلافات قديمة تجددت مؤخرًا مما أدى إلى تجدد الاشتباكات من جديد وحدوث مشاجرة بينهم، أسفرت عن إصابة 5 أشخاص من الطرفين بسحجات وكدمات ومقتل مبلط السيراميك نتيجة التعدى عليه بالضرب على رأسه بآلة حادة أودت بحياته، وتم التحفظ على المتهمين والسلاح المستخدم فى الجريمة، وتحرر المحضر اللازم، وقررت النيابة العامة انتداب أحد الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعى بالإسماعيلية للانتقال لمشرحة مستشفى الإسماعيلية العام لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفى لبيان ما به من إصابات وسببها وكيفية وتاريخ حدوثها والأداة المستخدمة فى إحداثها، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مدير أمن الإسماعيلية يتفقد مدينة القصاصين ويلتقى بالمواطنين

الاسماعيلية

محافظة الاسماعيلية

اخبارالاسماعيلية

اخبار مصر

مشاجرة بالاسلحة النارية بالاسماعيلية

مقتل مبلط سيراميك




لا تفوتك
تخصيص مكاتب تموين بمراكز الشباب لتسجيل المواليد الجدد على البطاقات

تخصيص مكاتب تموين بمراكز الشباب لتسجيل المواليد الجدد على البطاقات

الذهب يتراجع جنيهين ليسجل أدنى سعر فى عام 2018 وعيار 21 بـ605 جنيهات

الذهب يتراجع جنيهين ليسجل أدنى سعر فى عام 2018 وعيار 21 بـ605 جنيهات

أزمات وأسرار خلف أسوار أبو مقار 2 .. "إرث العلم والأزمات".. تركة متى المسكين التى أبقاها الأنبا ابيفانيوس بعيدًا عن الأعين.. تبرأ من "يعقوب المقارى" بعدما شرع فى إنشاء دير خامس فى وادى النطرون

أزمات وأسرار خلف أسوار أبو مقار 2 .. "إرث العلم والأزمات".. تركة متى المسكين التى أبقاها الأنبا ابيفانيوس بعيدًا عن الأعين.. تبرأ من "يعقوب المقارى" بعدما شرع فى إنشاء دير خامس فى وادى النطرون

عصام شلتوت يكتب: نجوم الصدفة أنقذوا الأهلى من الخسارة الافتتاحية.. لماذا غاب صلاح محسن وحمدى.. الأدب فى الاحتراف بفلوس يا "جو".. وادعم هجومك يا أحمر

عصام شلتوت يكتب: نجوم الصدفة أنقذوا الأهلى من الخسارة الافتتاحية.. لماذا غاب صلاح محسن وحمدى.. الأدب فى الاحتراف بفلوس يا "جو".. وادعم هجومك يا أحمر

فتح معبر رفح من السبت وحتى الثلاثاء لعبور حجاج غزة بتوجيهات الرئيس السيسى

فتح معبر رفح من السبت وحتى الثلاثاء لعبور حجاج غزة بتوجيهات الرئيس السيسى

س و ج.. هل يعوض ناصر ماهر عبد الله السعيد بعد الظهور الأول مع الأهلى؟

س و ج.. هل يعوض ناصر ماهر عبد الله السعيد بعد الظهور الأول مع الأهلى؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة