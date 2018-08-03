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مصرع محام إثر سقوطه من الطابق الرابع بمنزله فى البحيرة

الجمعة، 03 أغسطس 2018 05:13 م
مصرع محام إثر سقوطه من الطابق الرابع بمنزله فى البحيرة جثة - ارشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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لقى محام في العقد الخامس من العمر مصرعه بمنطقة الحدائق التابعة لقسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، إثر سقوطه من الطابق الرابع بمنزله فى ظروف غامضة.
 
تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بمصرع شخص نتيجة سقوطه من الطابق الرابع.
 
انتقل ضباط مباحث كفر الدوار، وبالفحص تبين سقوط " ح.ه" محام ، بالعقد الخامس من العمر، من الطابق الرابع بمنزله بمنطقة الحدائق أمام مسجد محفوظ، نتيجة اختلال توازنه أثناء تواجده بشرفة المنزل، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام ، وجارٍ تحرير المحضر اللازم.
 
 

 


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