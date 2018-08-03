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مصرع عامل سقط من الدور السادس أثناء تركيب "سلك دش" بالدقهلية

الجمعة، 03 أغسطس 2018 05:43 م
مصرع عامل سقط من الدور السادس أثناء تركيب "سلك دش" بالدقهلية إسعاف - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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لقي عامل مصرعه حال سقوطه من الدور السادس من شرفة منزله أثناء تركيب سلك الدش بناحية مركز طلخا.
تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ إلى مأمور مركز طلخا بوصول لمستشفى المنصورة العام "عصام ك ا "30 سنة عامل جثة هامدة سقوط من علو مرتفع.
 
وعلى الفور انتقل رئيس مباحث المركز غلى مكان البلاغ  وبسؤال مرافقيه محمد ش ا  24 سنة عامل ، وأبوبكر ع ع 35 سنة عامل أفادوا بأنه حال قيام المتوفى بإصلاح سلك الدش بشرفة بالطابق السادس بالشقة استئجارهم بتقسيم بهاء الشربينى طلخا، اختل توازنه وسقط على الأرض مما أدى لوفاته ولايتهموا أحد بحدوث ذلك.
 
 
 

 
 
 

 


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