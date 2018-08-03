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مصرع طفلة سقطت من الدور الرابع بمدينة العاشر بالشرقية

الجمعة، 03 أغسطس 2018 06:27 م
مصرع طفلة سقطت من الدور الرابع بمدينة العاشر بالشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب ومنال العيسوي
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لقيت طفلة مصرعها مساء اليوم، الجمعة، إثر سقوطها من الطابق الرابع، بمنطقة إبنى بيتك بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة للمشرحة.

 

تلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغًا بسقوط "سما.ص.أ" 4 سنوات، من الطابق الرابع بشقة سكنية فى منطقة أبنى بيتك بالحى الـ 14 بمدينة العاشر من رمضان، ما أدى لإصابتها بكسر فى قاع الجمجمة ونزيف وتوفت فى الحال.

 

وتم التحفظ على الجثة بمعرفة قسم ثانى العاشر، لنقلها للمشرحة، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

 

 
 
 
 
 
 

 


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