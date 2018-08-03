مصرع طالبة وإصابة 2 أخرين فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى بالبحيرة

البحيرة - جمال ابو الفضل - ناصر جودة

لقيت طالبة مصرعها وأصيب شخصان آخران فى حادث تصادم 3 سيارات ملاكى بالطريق الصحراوى بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادى النطرون بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى الكيلو 125 اتجاه الإسكندرية بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين: سيارة "ملاكي" قيادة ه ع س 55 سنة محاسب ومقيم 6 أكتوبر جيزه وسيارة ملاكى قيادة س أ ع 48 سنة موظف ومقيم مدينة نصر القاهرة وسيارة ملاكى قيادة س س ص 36 سنة مهندس ومقيم المعادى القاهرة.

أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القياده بيد قائدها نتيجة حدوث عطل مفاجئ بها مما أدى لاصطدام السيارتين الثانية والثالثة بها من الخلف.

أسفر الحادث عن وفاة "ى ح ال ع" 23 سنة طالبة ومقيمه المهندسين القاهرة من مستقلى السيارة الأولى، وكذا إصابة قائد السيارة الثانية وعدد 1 من مستقليها بجروح وكدمات واشتباه كسور.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد والمصابان لذات المستشفى لإسعافهما وجارى متابعة خروجهما وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيبت نجلتها فى حادث تصادم بطريق البكوات أمام قرية مرقص التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة.

كما تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة الرحمانية بحادث تصادم بطريق قرية البكوات أمام قرية مرقص بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين: جرار زراعى بدون لوحات معدنيه قيادة ص م ح 38 سنة فلاح ومقيم قرية أرمانيا مركز إيتاى البارود و دراجه بخارية "توك توك" بدون لوحات معدنية قيادة ع ى ت 28 سنة سائق ومقيم قرية أم حكيم مركز شبراخيت.

أثناء سير الدراجة البخارية بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القياده بيد قائدها مما أدى لانحرافها واصطدامها بالجرار الزراعى القادم بالاتجاه المقابل له.

أسفر الحادث عن وفاة أ ع ش 35 سنة ربة منزل ومقيمه قرية مرقص بدائرة المركز وإصابة نجلتها ر م ال 12 سنة طالبة ومقيمه بذات الناحيه بجروح وكدمات واشتباه كسور وما بعد الارتجاج، ولا يمكن استجوابها من مستقلى الدراجة البخارية.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الرحمانية العام والمصابة لمستشفى الصفوة التخصصى بالرحمانية للعلاج وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.