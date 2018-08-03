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مصدر أمنى عراقى: استهداف ناحية السعدية بمحافظة ديالى بأربع قذائف هاون

الجمعة، 03 أغسطس 2018 11:28 م
مصدر أمنى عراقى: استهداف ناحية السعدية بمحافظة ديالى بأربع قذائف هاون قذائف هاون - أرشيفية
(أ ش أ)
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أفاد مصدر أمنى عراقى ، اليوم الجمعة، باستهداف ناحية السعدية فى ديالى بأربع قذائف هاون.

وقال المصدر - فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" - إن " أربع قذائف هاون سقطت مساء اليوم، على أطراف ناحية السعدية فى ديالى، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

وأضاف المصدر أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، واتخذت إجراءات مشددة تحسبا لأى طارئ.

وكان رئيس المجلس المحلى فى ناحية السد العظيم محمد ضيفان العبيدى أعلن فى وقت سابق إصابة طفلين وامراة بسقوط قذائف هاون على قرية شمال العظيم.

 


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