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مسئولون بحماس لـ"أسوشيتدبرس": مصر تتوسط لاتفاق هدنة موسع بين الحركة وإسرائيل

الجمعة، 03 أغسطس 2018 03:52 م
مسئولون بحماس لـ"أسوشيتدبرس": مصر تتوسط لاتفاق هدنة موسع بين الحركة وإسرائيل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس إسماعيل هنية
كتبت ريم عبد الحميد
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نقلت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية عن مسئولين رفيعى المستوى بحماس قولهم، إن مصر تحاول التوسط للتوصل إلى اتفاق موسع لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والحركة التى تحكم غزة لتمهيد الطريق لإعادة إعمار القطاع، وصفقة تبادل أسرى فى نهاية المطاف.

وقالت الوكالة، إن العديد من اتفاقيات الهدنة على مدار السنين الماضية قد انهارت، لكن هناك مؤشرات على زخم ممكن إزاء اتفاق جديد بعد أسابيع من التصعيد على طول الحدود بين غزة وإسرائيل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتياهو قد قرر إرجاء جولته لأمريكا الجنوبية لمراقبة الوضع فى غزة، بحسب ما قال مسئول بالحكومة الإسرائيلية رفض الكشف عن هويته، وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن نتنياهو سيعقد اجتماعا مع حكومته الأمنية يوم الأحد المقبل لمناقشة التطورات.

من ناحية أخرى، تمكن وفد رفيع المستوى من حماس من الدخول لغزة بعد إجراء محادثات فى القاهرة، وفقا لموقع مركز المعلومات الفلسطينى.

وقال باسم نعيم، المسئول بحماس، إن السماح لوفد بمستوى رفيع الوصول إلى غزة إشارة واضحة على أن هناك ضمانا بأن الوفد لن يتم استهدافه من قبل الإسرائيليين، وهى إشارة على عقد اجتماعات هامة فى القطاع.

وأضاف نعيم أن مسئولى حماس سيحاولون إكمال التقدم الذى تم إحرازه على ملفات مثل الهدنة وأيضا عملية إعادة إعمار غزة التى تقودها الأمم المتحدة وإمكانية المصالحة بين فتح وحماس، وقال نعيم: إن قادة حماس سيتحدثون عن إمكانية إبرام اتفاق لتبادل الأسرى مع إسرائيل.

وأكد اثنان من المسئولين رفيعى المستوى بحماس إطار الاتفاق المقترح من مصر ورفضوا الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالكشف عن تفاصيل المفاوضات التى تعقد خلف الأبواب المغلقة.


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