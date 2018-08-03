مدير أمن كفر الشيخ يتفقد الخدمات الأمنية ويتابع توفير السلع بمنافذ أمان

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، الخدمات الأمنية أمام الكنائس بمدينة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، كما تفقد عدد من الخدمات الأمنية وإدارة قوات الأمن، والخدمات الأمنية الموجودة على المنشآت الهامة والحيوية بهدف الوقوف على مدى يقظة القوات لمواجهة المستجدات الأمنية فى ظل حالة الاستعداد القصوى لوزارة الداخلية، لتحقيق السيطرة الأمنية وملاحقة الخارجين عن القانون، مع تشديد الإجراءات الأمنية على هذه المنشآت والميادين.

كما تفقد منافذ أمان واطمأن على توافر السلع الغذائية بها وتاريخ صلاحيتها، ومدى إقبال المواطنين على شراء أنواع السلع بأسعار مخفضة، كما تفقد إدارة المرور، وطالب مدير الأمن بالتعامل الحاسم مع أى صورة من صور الخروج عن القانون والحفاظ على أمن القوات، واحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين، ووجه بضرورة توسيع دائرة الاشتباه، مشيداً بيقظة القوات فى الخدمات الأمنية المتعددة.