video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 03 أغسطس 2018 08:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

محكمة بريطانية تقضى بسجن مراهقة مدى الحياة للتآمر على شن هجوم إرهابى

الجمعة، 03 أغسطس 2018 06:32 م
محكمة بريطانية تقضى بسجن مراهقة مدى الحياة للتآمر على شن هجوم إرهابى محكمة بريطانية- أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

قضت محكمة بريطانية، اليوم الجمعة، بسجن مراهقة، مدى الحياة، بعد إدانتها بالتآمر لتنفيذ هجوم إرهابى على الأراضى البريطانية، وألا تقل فترة عقوبا عن 13 عاما خلف القضبان.

وكشفت التحقيقات أن أحد عناصر داعش ويدعى ناويد حسين من كوفنترى هو من قام بتجنيد صفاء بولار (18 عاما)، التى كانت تستعد لخوض اختبارات الدراسة الثانوية الإنجليزية.

وقرر القاضى مارك دينيس سجن صفاء مدى الحياة، وألا تقل فترة عقوبتها عن 13 عاما فى المحاكمة التى جرت اليوم فى محكمة أولد بيلي.

وحاولت المراهقة السفر إلى سوريا للزواج من حسين، الذى قتل لاحقا فى غارة بطائرة بدون طيار، إلا أن محاولاتها أحبطت من قبل الشرطة.

وأكد القاضى أن بولار حاولت تنفيذ هجوم إرهابى بقنبلة على المتحف البريطانى مع شقيقتها الكبرى ووالدتها بدلا من الذهاب إلى سوريا، حيث كانت تلعب الدور الرئيسى فى الهجوم.

وأقرت شقيقتها رزلين 22 عاما ووالدتها مينا ديتش، فى جلسة سابقة، بالتآمر والتخطيط لهجومهما بعد أن اعتقلت الشرطة صفاء فى ابريل من العام الماضي.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دروز سوريا: روسيا تفاوض تنظيم داعش لإطلاق سراح مخطوفى السويداء

تطورات الوضع على هضبة الجولان.. "سوريا" تسيطر على ثلثى الأرض.. والقوات الأممية تنفذ أول دورية لها فى المنطقة منذ 6 سنوات بمعاونة الشرطة العسكرية الروسية.. واقتصار تواجد داعش على منطقة حوض اليرموك

بريطانيا

اخبار بريطانيا

اخبار العالم

الارهاب فى بريطانيا




لا تفوتك
تخصيص مكاتب تموين بمراكز الشباب لتسجيل المواليد الجدد على البطاقات

تخصيص مكاتب تموين بمراكز الشباب لتسجيل المواليد الجدد على البطاقات

الذهب يتراجع جنيهين ليسجل أدنى سعر فى عام 2018 وعيار 21 بـ605 جنيهات

الذهب يتراجع جنيهين ليسجل أدنى سعر فى عام 2018 وعيار 21 بـ605 جنيهات

أزمات وأسرار خلف أسوار أبو مقار 2 .. "إرث العلم والأزمات".. تركة متى المسكين التى أبقاها الأنبا ابيفانيوس بعيدًا عن الأعين.. تبرأ من "يعقوب المقارى" بعدما شرع فى إنشاء دير خامس فى وادى النطرون

أزمات وأسرار خلف أسوار أبو مقار 2 .. "إرث العلم والأزمات".. تركة متى المسكين التى أبقاها الأنبا ابيفانيوس بعيدًا عن الأعين.. تبرأ من "يعقوب المقارى" بعدما شرع فى إنشاء دير خامس فى وادى النطرون

عصام شلتوت يكتب: نجوم الصدفة أنقذوا الأهلى من الخسارة الافتتاحية.. لماذا غاب صلاح محسن وحمدى.. الأدب فى الاحتراف بفلوس يا "جو".. وادعم هجومك يا أحمر

عصام شلتوت يكتب: نجوم الصدفة أنقذوا الأهلى من الخسارة الافتتاحية.. لماذا غاب صلاح محسن وحمدى.. الأدب فى الاحتراف بفلوس يا "جو".. وادعم هجومك يا أحمر

فتح معبر رفح من السبت وحتى الثلاثاء لعبور حجاج غزة بتوجيهات الرئيس السيسى

فتح معبر رفح من السبت وحتى الثلاثاء لعبور حجاج غزة بتوجيهات الرئيس السيسى

س و ج.. هل يعوض ناصر ماهر عبد الله السعيد بعد الظهور الأول مع الأهلى؟

س و ج.. هل يعوض ناصر ماهر عبد الله السعيد بعد الظهور الأول مع الأهلى؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة