محكمة بريطانية تقضى بسجن مراهقة مدى الحياة للتآمر على شن هجوم إرهابى

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قضت محكمة بريطانية، اليوم الجمعة، بسجن مراهقة، مدى الحياة، بعد إدانتها بالتآمر لتنفيذ هجوم إرهابى على الأراضى البريطانية، وألا تقل فترة عقوبا عن 13 عاما خلف القضبان.

وكشفت التحقيقات أن أحد عناصر داعش ويدعى ناويد حسين من كوفنترى هو من قام بتجنيد صفاء بولار (18 عاما)، التى كانت تستعد لخوض اختبارات الدراسة الثانوية الإنجليزية.

وقرر القاضى مارك دينيس سجن صفاء مدى الحياة، وألا تقل فترة عقوبتها عن 13 عاما فى المحاكمة التى جرت اليوم فى محكمة أولد بيلي.

وحاولت المراهقة السفر إلى سوريا للزواج من حسين، الذى قتل لاحقا فى غارة بطائرة بدون طيار، إلا أن محاولاتها أحبطت من قبل الشرطة.

وأكد القاضى أن بولار حاولت تنفيذ هجوم إرهابى بقنبلة على المتحف البريطانى مع شقيقتها الكبرى ووالدتها بدلا من الذهاب إلى سوريا، حيث كانت تلعب الدور الرئيسى فى الهجوم.

وأقرت شقيقتها رزلين 22 عاما ووالدتها مينا ديتش، فى جلسة سابقة، بالتآمر والتخطيط لهجومهما بعد أن اعتقلت الشرطة صفاء فى ابريل من العام الماضي.