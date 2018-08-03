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محافظ سوهاج: الزراعة توافق على إقامة مدرسة حكومية بمركز البلينا

الجمعة، 03 أغسطس 2018 03:21 م
محافظ سوهاج: الزراعة توافق على إقامة مدرسة حكومية بمركز البلينا الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، موافقة وزير الزراعة على إقامة مقر ومدرسة حكومية وحضانة لجمعية تنمية المجتمع، بناحية برديس بمركز البلينا على مساحة 1200 متر مربع، والواقعة بحوض اولاد عيد نمرة 9 القطعة 15، 16 زمام منشأة برديس ـ مركز البلينا، حيث ان المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة وينطبق عليها الشروط.
 
وأضاف عبد المنعم فى بيان له، أن المحافظة لا تألو جهدا فى سبيل استكمال وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية التى تعود بالنفع العام علي المواطن السوهاجى، ودعم المنظومة التعليمية وزيادة عدد المدارس بالمحافظة لمنع تكدس الطلاب وخلق بيئة جيدة تساعدهم على التفوق الدراسي.
 
وأضاف المحافظ، أنه جاري إنهاء إجراءات نقل الملكية، وكلف الوحدة المحلية بإزالة أية تعديات أو مخالفات محيطة بالمساحة المذكورة، لافتا ان قرارات تخصيص الأراضى للنفع العام تأتى لمصلحة المواطنين، وتخدم خطة التنمية التنمية الشاملة على أرض المحافظة.
 
 
 

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