لسائقى المقطورات.. تعرف على عقوبة عدم الالتزام بالجانب الأيمن بالطرق

كتب عبد الرحمن سيد

تضمن قانون المرور الجديد، مجموعة من المواد والعقوبات حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، وإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث منها.

-مخالفة تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كم/س على الطرق

نصت المادة 79 من القانون على أن مخالفات الشريحة الرابعة التى تعاقب المخالف بخصم 4 نقاط، والحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على 4 آلاف جنيه أو إحداهما.

-عدم الالتزام بالجانب الأيمن فى الطريق المعد للسير فى اتجاهين

المادة 77 مخالفات الشريحة الثانية يتم معاقبة المخالف بخصم نقطتين، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه و معظم سائقى المقطورات لا تلتزم بتلك التعليمات و ستدفعهم هذه المادة للاستجابة.