كوستاريكا تضبط طنين من الكوكايين فى قارب

رويترز

قال مسئولون بسلطات إنفاذ القانون فى كوستاريكا إنهم ضبطوا طنين من مخدر الكوكايين فى قارب على بعد نحو 80 ميلا بحريا من الساحل فى واحدة من أضخم عمليات مصادرة المخدرات فى البحر.

وقالت السلطات إنها بدأت عملية فى المحيط الهادى بناء على معلومات من خفر السواحل الأمريكى مما نتج عنه اكتشاف حوالى ألفى عبوة من مخدر الكوكايين زنة الواحدة منها كيلوجرام تقريبا.

وعُثر على المخدرات على قارب بأربعة محركات من طراز عادة ما يستخدمه مهربو المخدرات نظرا لصعوبة تتبعه بأجهزة الرادار.

وقال خفر السواحل وشرطة مكافحة المخدرات فى كوستاريكا إنه تم القبض على ثلاثة رجال كولومبيين.

وقال وزير الأمن مايكل سوتو "يؤتى العمل المشترك بين سلطات الولايات المتحدة والشرطة المحلية ثمارا جيدة فى الحرب ضد تجارة المخدرات الدولية، مما سمح لنا بمصادرة أكثر من 17 طنا من المخدرات هذا العام".

ويشمل هذا الرقم الإجمالى 6.7 طن من المخدرات تمت مصادرتها فى الأيام العشرة الأخيرة.

وصادرت شرطة كولومبيا 12 طنا من الكوكايين فى نوفمبر تشرين الثانى فى أكبر عملية من نوعها.

ولا تزال كولومبيا واحدة من أكبر منتجى الكوكايين فى العالم حيث تشير إحصائيات من إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية إلى أنها تنتج نحو 910 أطنان سنويا رغم جهود الحكومة فى مكافحة المخدرات.