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الجمعة، 03 أغسطس 2018 11:04 م
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كوريا الجنوبية تقترح عقد "قمة خاصة" مع آسيان فى 2019

الجمعة، 03 أغسطس 2018 10:18 م
كوريا الجنوبية تقترح عقد "قمة خاصة" مع آسيان فى 2019 رئيس كوريا الجنوبية - مون جيه ان
(أ ش أ)
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اقترحت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، عقد قمة خاصة مع الأعضاء فى رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) العام المقبل.

وقد قدمت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا، هذا العرض خلال جلسة سنوية مع نظرائها من الدول العشر فى سنغافورة عشية انعقاد منتدى الآسيان الإقليمي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وقالت الوزيرة إنها ستكون فرصة لتعزيز "بناء عصر جديد" للتعاون الفعلى بين الجانبين.

ورحبت دول جنوب شرق آسيا باقتراح كانج بعقد القمة فى كوريا الجنوبية ؛ وسوف يتم تقرير الجدول الزمنى المحدد ومكان الاجتماع عندما يزور الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن، سنغافورة فى نوفمبر المقبل لحضور قمة كوريا الجنوبية والآسيان. وتعتبر سنغافورة هى البلد المضيف لتجمعات الآسيان لهذا العام.

وتعتبر رابطة (آسيان) التى يبلغ عدد سكانها 630 مليون نسمة، ثانى أكبر شريك تجارى لكوريا الجنوبية، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين الجانبين 1ر149 مليار دولار فى عام 2017، بزيادة عن العام السابق الذى بلغ حجم التبادل التجارى خلاله 8ر118 مليار دولار.

 


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