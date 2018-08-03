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فيديو.. سرقة أعضاء لاجئ من الروهينجا فى بنجلادش

الجمعة، 03 أغسطس 2018 08:23 م
فيديو.. سرقة أعضاء لاجئ من الروهينجا فى بنجلادش تجارة الاعضاء
كتب- هاشم الفخرانى
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لم تتوقف الانتهاكات ضد أقلية "الروهينجا" فى ميانمار فقط ، بل تخطت حاجز الحدود ، حيث اتهمت أسرة من أقلية "الروهينجا" لاجئة في بنجلادش مستشفى في كوتوبالوج بقتل وسرقة أعضاء ابنهم الذي وجدوا فيه عمليات جراحية في مناطق مختلفة من جسمه من دون داع طبي .

وذكرت وكالة أنباء "أراكان" فى مقطع فيديو عبر "موقع "تويتر" أن أسرة الضحية قالو إن ابنهم أدخل إلى المستشفى بعد شعوره بمغص خفيف ومكث فيها لعدة أيام لكنهم فوجئوا بعد عدة أيام بجثته التي جاؤوا بها إلى مخيم بالوخالي وهي في حالة جسدية سيئة .

وأظهر مقطع الفيديو وجود عمليات جراحية في وسط البطن والجنب والرقبة والمعصمين وعدم وجود أعضائه الداخلية القابلة للزراعة إضافة إلى عدم وجود جزء من عضوه التناسلي.

وقالت أسرة الشاب إن لصوص الأعضاء البشرية سرقوا حياة ابنهم بقتله عمدا للمتاجرة بأعضائه والاستهانة بكرامته الإنسانية بإجراء عمليات غير ضرورية .

 

 

 


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الروهينجا

تجارة الاعضاء

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