video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 03 أغسطس 2018 03:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فرنسا ترحب بموقف الفاتيكان المعارض لعقوبة الاعدام

الجمعة، 03 أغسطس 2018 02:17 م
فرنسا ترحب بموقف الفاتيكان المعارض لعقوبة الاعدام بابا الفاتيكان - أرشيفية
أ.ش.أ
إضافة تعليق

رحبت فرنسا، اليوم الجمعة، بمعارضة الفاتيكان الحازمة لعقوبة الاعدام واعتبارها اجراء غير انسانى ينتهك الكرامة الشخصية.

واشادت وزارة الخارجية الفرنسيةً -فى بيان - بالتزام الكنيسة الكاثوليكية وإصرارها على الغاء هذه العقوبة على مستوى العالم، مذكرة بالتزام فرنسا الثابت فى هذا الصدد، وداعية كل الدول المطبقة لهذه العقوبة الى تحديد مهلة لوقفها تمهيدا لإلغائها بشكل نهائي.

وكان بابا الفاتيكان، فرنسيس، أعلن أن عقوبة الإعدام غير مقبولة أبداً وأن الكنيسة الكاثوليكية ستعمل على إلغائها حول العالم، حسبما أفاد الفاتيكان رسمياً، أمس الخميس.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الفاتيكان يعلن إلغاء عقوبة الإعدام فى العقيدة الكاثوليكية

فرنسا

الفاتيكان

عقوبة الاعدام

اخبار العالم




لا تفوتك
العامة للجملة: فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 15% من مقررات أغسطس حتى الآن

العامة للجملة: فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 15% من مقررات أغسطس حتى الآن

المرور يغلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا بسبب إصلاحات لمدة 90 يوما

المرور يغلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا بسبب إصلاحات لمدة 90 يوما

4 أدلة إدانة ضد "توربينى بدر" المتهم باغتصاب 3 أطفال.. تعرف عليها

4 أدلة إدانة ضد "توربينى بدر" المتهم باغتصاب 3 أطفال.. تعرف عليها

ONSPORT تنفرد بأول لقاء مع المدير الفنى الجديد للمنتخب: مستوى اللاعبين لم يظهر بعد

ONSPORT تنفرد بأول لقاء مع المدير الفنى الجديد للمنتخب: مستوى اللاعبين لم يظهر بعد

تعرف على المواعيد الجديدة لاستقبال المواطنين بمكاتب التموين لإضافة أبنائهم

تعرف على المواعيد الجديدة لاستقبال المواطنين بمكاتب التموين لإضافة أبنائهم

الصحة: وفاة أول حاج من المصريين بالسعودية نتيجة أزمة قلبية حادة

الصحة: وفاة أول حاج من المصريين بالسعودية نتيجة أزمة قلبية حادة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة