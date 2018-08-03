فرنسا ترحب بموقف الفاتيكان المعارض لعقوبة الاعدام

أ.ش.أ

رحبت فرنسا، اليوم الجمعة، بمعارضة الفاتيكان الحازمة لعقوبة الاعدام واعتبارها اجراء غير انسانى ينتهك الكرامة الشخصية.

واشادت وزارة الخارجية الفرنسيةً -فى بيان - بالتزام الكنيسة الكاثوليكية وإصرارها على الغاء هذه العقوبة على مستوى العالم، مذكرة بالتزام فرنسا الثابت فى هذا الصدد، وداعية كل الدول المطبقة لهذه العقوبة الى تحديد مهلة لوقفها تمهيدا لإلغائها بشكل نهائي.

وكان بابا الفاتيكان، فرنسيس، أعلن أن عقوبة الإعدام غير مقبولة أبداً وأن الكنيسة الكاثوليكية ستعمل على إلغائها حول العالم، حسبما أفاد الفاتيكان رسمياً، أمس الخميس.